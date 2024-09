Scacchi, Campionato toscano Under 18

Si conclude oggi con il Campionato toscano di scacchi a squadre Under 18 il ciclo di eventi scacchistici organizzati dall’Asd Mattoallaprossima a Castiglione della Pescaia. Dal torneo Rapid amichevole aperto a tutti alla simultanea su 20 scacchiere giocata dal forte scacchista toscano Leonardo Russo, ora ventunenne, già campione italiano U10 e U18 online, per tutta l’estate curiosi e appassionati hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al gioco degli scacchi o di disputare qualche bella partita con vista sul mare nella suggestiva location di Piazzale Maristella.

Per la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, si è trattato di una bella esperienza sportiva, diversa dalle altre in programma. Più di 140 giovani talenti, provenienti da 12 associazioni toscane si sfideranno per raggiungere la gloria. Tra i partecipanti spiccano nomi illustri del panorama scacchistico italiano, come il campione italiano Under 16 Leonardo Maglioni di Firenze, il vice campione italiano Under 10 Andrea Orsi anche lui di Firenze, e il vice campione italiano Under 12 Edoardo Fulgentini di Livorno. L’appuntamento è a partire dalle 10 al Palazzetto Hockey in località Casa Mora. In palio, il titolo di campioni toscani, a squadre.