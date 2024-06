Sara Cerratti sul tetto del mondo. E’ campionessa di Salsa e Bachata

Si è svolta la competizione mondiale "Universal Dance League" nei locali di Cinecittà World a Roma. La capitale ha accolto atleti da tutto il mondo e delle più varie categorie per la conquista del titolo di campione del mondo. A soli 16 anni, Sara Cerratti si è distinta per le sue doti nelle danze caraibiche aggiudicandosi il titolo di campionessa del mondo, conquistando il primo posto nel "Duo Bachata" e nel "Duo Salsa". I successi della ballerina non sono poi terminati, nominata anche vice campionessa del mondo, conquistando il secondo posto nello "Show Case Bachata". La giovanissima Sara Cerratti ha iniziato a praticare danza a soli 4 anni nella scuola "Que Rico Salsa" di Follonica. All’età di 6 anni ha iniziato a gareggiare nei campionati di danze caraibiche, collezionando successi uno dopo l’altro. Il suo duro lavoro e la sua passione innata per questa danza le hanno permesso di conquistare, anche stavolta, un traguardo importante per la sua carriera, posizionando se stessa e la scuola "Que Rico Salsa" sul tetto del mondo. Sara è figlia dei maestri, Marco Cerratti e Simona Toninelli, della scuola "Que Rico Salsa" che fondarono 25 anni fa. La scuola ha sede a Follonica in Via del Fonditore 854, dove vi collaborano professionisti del settore e da cui sono usciti molti atleti di livello nazionale. I corsi proposti dalla scuola sono molteplici, per consentire a tutti di scoprire il magico mondo delle danze caraibiche: salsa, bachata, kizomba, tango argentino, liscio, balli di gruppo e danza del ventre. La scuola di danza con sede principale a Follonica, è presente anche sui territori di Grosseto, Piombino e Venturina. I numeri da contattare per informazioni e iscrizione ai corsi sono: 3336718273 e 3384274295.

Viola Bertaccini