Santarelli, primo consiglio: "Progetti per i giovani"

Venticinque anni, fresco di laurea in economia management, Matteo Santarelli è uno di più giovani consiglieri comunali eletti a giugno in Maremma. Il più votato nella lista "Sorano Civica Pierandrea Vanni", ha affrontato con un po’ di emozione la prima seduta del consiglio comunale dai banchi della opposizione.

Perché ha deciso di candidarsi per il consiglio comunale?

"Perché voglio fare qualcosa di utile per il territorio, al quale sono molto legato. Soprattutto voglio dare una mano perché i giovani non se ne vadano. Uno dei motivi principali della mia decisione è la lista della quale ho fatto parte e il suo programma realistico".

Lei vive e lavora a Sovana, una grande realtà culturale e turistica. Cosa pensa di fare per la sua frazione?

"Faccio parte, come tesoriere dell’Associazione Sovana Aperta che si impegna molto per la valorizzazione sociale e culturale. Intendo fare proposte che tengano conto delle necessità di chi a Sovana ci vive o ci lavora al tempo stesso migliorare l’accoglienza turistica anche in termini di servizi".

La prima impressione in consiglio comunale?

"Per la verità mi sarei aspettato un po’ meno formalismo e almeno una punta di cortesia in più da parte della maggioranza".