Santa Fiora, confermata la Bandiera Arancione

"Il comune di Santa Fiora è ancora Bandiera Arancione, ed è una grande soddisfazione per il nostro borgo". E’ quanto dice Azzurra Radicchi, assessora al Turismo .

Il Touring Club ha confermato il prestigioso riconoscimento anche per il triennio 2024-2026. La conferma è arrivata dopo la verifica di oltre 250 parametri che valutano il livello di accoglienza, l’attenzione per la sostenibilità ambientale, la tutela e la fruibilità del suo patrimonio artistico, culturale e naturalistico. "Il marchio Bandiera Arancione rappresenta un grande stimolo – dice ancora Azzurra Radicchi –. Il piano di miglioramento che impone in termini di accoglienza ci ha fatto crescere e i numeri delle presenze turistiche lo dimostrano. La tendenza di crescita, infatti, registrata a Santa Fiora da gennaio a luglio 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, sale del 141,9% per le presenze e del 196,9% per gli arrivi." Santa Fiora fa parte anche dei Borghi più Belli d’Italia.