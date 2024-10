Sanità, proteste e preoccupazioni. Medico di base. Ma mai vicino casa

In questi giorni molti abitanti di Arcidosso sono alle prese con il cambio di medico di base perché la dottoressa Sara Simoncioli da oggi è in servizio a Civitella. Il problema è che i suoi ex mutuati sono chiamati a scegliere tra due medici possibili, la dottoressa Silvia Lazzeri di Castell’Azzara e il dottor Andrea Giovannini di Cinigiano, ovvero medici con ambulatorio che in entrambi i casi dista circa mezz’ora di viaggio dal paese e per gli anziani e i soggetti fragili non è certo una buona notizia, anzi. A raccontare la sua esperienza è Alberto Lazzaretti, cittadino di Arcidosso, ex consigliere comunale e membro del direttivo della Lega Amiata.

"Sapevamo da tempo che la dottoressa Simoncioli si sarebbe trasferita ma la comunicazione ufficiale ci è stata data solo pochi giorni fa – spiega Lazzaretti –. Da domani (oggi per chi legge, Ndr) molti suoi pazienti si troveranno senza medico di base, e questo sarà un danno per gli abitanti, soprattutto per le persone anziane. In questo avviene in concomitanza con la nuova campagna vaccinale. Mi chiedo come potranno garantire i due medici indicati le visite a domicilio stando a 40 chilometri da Arcidosso. Come cittadino ma anche come forza politica che rappresento, chiedo alla Asl maggiori garanzie".

Nei giorni scorsi i sindaci di Arcidosso e Castel del Piano con un appello congiunto hanno chiesto interventi concreti alla Regione e alla Asl sul problema. A questo punto i territori si aspettano risposte tempestive anche perché le comunità di Castel del Piano e Arcidosso rischiano di subire ben presto una crisi nel presidio di medicina generale. Una presa di posizione forte è anche quella della giunta comunale di Cinigiano composta da sindaco Luciano Monaci, dal vicesindaco Giuseppe Oliveri e dall’assessore Alessandro Bucci. "Mi preme esprimere il disagio mio e della giunta – dice Monaci – a fronte dell’assenza di una risposta della Asl alla situazione emergenziale determinata dalla sostanziale assenza di copertura dell’assistenza medica di base che si verificherà in parte del nostro comune e in altre zone dell’Amiata. Siamo perfettamente consci che nella situazione attuale sia un problema di difficile risoluzione, ma la mancanza di informazioni e la scarsa tempestività degli interventi fanno sì che i cittadini si sentano abbandonati e sfiduciati".

Nicola Ciuffoletti