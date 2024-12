San Silvestro in piazza con "Happy New Circus"

San Silvestro in piazza Mariotti a Bagno di Gavorrano che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per "Happy New Circus" del Gruppo Syn Circus, un appuntamento imperdibile per grandi e piccini. A partire dalle 16.30, infatti, la piazza si animerà con un’entusiasmante scuola di circo, dove bambini e adulti potranno cimentarsi in divertenti attività circensi e, al calare della sera, uno spettacolo di fuoco illuminerà piazza Mariotti.

Dalle 22.30, i festeggiamenti si sposteranno in piazza Di Vittorio - via Marconi a Bagno di Gavorrano per il "Fly Dance Party". dj Gabriel, dj Raffalli e dj Claudio movimenteranno la piazza con la loro musica dando vita a balli sfrenati e accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte. La serata sarà arricchita da corner dedicati allo street food e drink, per rendere l’esperienza ancora più piacevole. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

"Io e la mia amministrazione siamo veramente felici e orgogliosi di aver organizzato il capodanno in piazza per il secondo anno consecutivo – ha detto Stefania Ulivieri, sindaca di Gavorrano – Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, con l’obiettivo di creare momenti di festa e condivisione per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno. Vogliamo ringraziare la Provincia di Grosseto per il patrocinio accordatoci".