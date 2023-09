Salvati due diportisti a Follonica: recuperato gommone in mare

Salvate due persone a bordo di un gommone di 5 metri dai militari del Corpo delle Capitanerie di porto che stava affondando a largo dell’ex centrale di Torre del Sale, nel Golfo di Follonica. A seguito della richiesta di soccorso veniva predisposta l’uscita della dipendente motovedetta Cp 603, che prontamente giungeva sul posto soccorrendo i malcapitati già provvisti delle previste dotazioni di sicurezza. I due, padre e figlio, nonostante lo spavento, godevano di un buono stato di salute. I militari della Guardia Costiera di Piombino, al termine delle operazioni di recupero, constatavano lo stato di semi affondamento del natante, tuttavia, sul posto non veniva rilevata la presenza di inquinamento dovuto allo sversamento di oli e combustibili presenti a bordo. I proprietari hanno provveduto ad incaricare una ditta locale per il recupero del gommone che è stato messo in sicurezza all’interno del porto di Piombino prima di essere definitivamente smaltito.