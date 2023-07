Sale sulle auto in sosta e salta sulla carrozzeria

Ancora una notte agitata in via Moro a Massa Marittima dove un uomo di nazionalità straniera intorno alle 23 di giovedì è sceso di nuovo in strada ed ha cominciato a danneggiare le auto in sosta di proprietà dei residenti in quella zona ed uno di questi, che ha ha tentato di fermarlo, ha rischiato di essere colpito. La stessa persona, circa due mesi fa, si era resa protagonista di un episodio analogo: in quell’occasione salì in piedi sulle auto e saltandoci sopra causò danni ingenti. "Ho cercato di fermarlo quando ho visto cosa stava facendo – ha raccontato il cittadino che ha provato a bloccarlo –,a ma mi si è scagliato contro strattonandomi. Mia moglie ha cominciato ad urlare e a chiedere aiuto fino a quando non mi ha lasciato".

In via Moro sono arrivati i carabinieri e anche un’ambulanza della Misericordia. L’uomo in stato di agitazione, dopo essere stato calmato, è stato porttao in ospedale. Almeno tre le auto prese di mira.

Roberto Pieralli