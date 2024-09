Sagra del fungo. Decise le date

Si tratta di una delle sagre storiche dell’Amiata, si svolge in autunno e ha una caratteristica ben precisa: viene organizzata solo se si trova la materia prima da cucinare. Si tratta della "Sagra del fungo" che si svolge a Bagnolo. Nella giornata di ieri sono state pubblicate le nuove date e questo lascia intuire che sull’Amiata ci si attende una buona fungatura. Negli anni passati è accaduto che la sagra non si svolgesse a causa della mancanza di funghi locali. Un gesto coraggioso quello degli organizzatori di puntare sui prodotti del territorio ma che rende questo evento unico sul territorio. Le date della prossima edizione sono: 12 e 13 e 19 e 20 ottobre. L’appuntamento è sempre a Bagnolo.

Il programma definitivo non è stato ancora pubblicato ma intanto ci sono le date e per gli amanti dei funghi è un’occasione da non perdere.