Saggi degli allievi dell’Istituto Giannetti Seconda esibizione

Oggi alle 17 nell’auditorium della scuola, in via Bulgaria (ingresso libero) secondo appuntamento con i I saggi di fine anno degli allievi dell’Istituto musicale comunale "Giannetti". Il programma odierno prevede l’esibizione della classe di chitarra del docente Alessandro Benedettelli (con Livio Santoni e Matteo Greco), la classe di pianoforte del docente Diego Benocci (Francesco Nacucchi, Riccardo Abbruzzese e Jacopo Leotta), la classe di violino del docente Ivan Calò (Luce Girelli, Alessia Rondinella, Fausto Spadi, Filippo Sodi, Carmen Benvenuto, Bianca Addonisio, Giorgia Addonisio e Nicole Daiana Derosa), la classe di pianoforte del docente Mirko Galeazzi (Fiammetta Balestri e Michelle Zamarian), la classe di pianoforte della docente Laura Menchini (Gennaro Pisanelli, Arianna Faienza, Davide Lucidi, Riccardo Gubinelli e Michelangelo Gubinelli) e la classe di sassofono del docente Davide Vallini (Leonardo Biagini Gori Martini). I saggi vedranno la partecipazione di Ettore Candela come collaboratore pianistico.