"Sacra sciarada". Incontro con gli autori. Gasperini e Cerullo

Oggi alle 17 nel Museo di storia naturale verrà presentato il libro "Sacra sciarada - dell’uomo e della Passione", scritto da Giulio Gasperini ed illustrato da Beatrice Cerullo, che spiegheranno il loro lavoro e risponderanno alle domande del pubblico.

L’opera raccoglie versi composti dall’autore alcuni anni fa seguendo la tradizione delle Sacre Rappresentazioni, in una sorta di Via Crucis poetica, concentrata sull’esperienza umana del corpo sofferente, del dolore, della fragilità, che diventa spettacolo corale e dialogo profondo. Il testo è accompagnato da immagini realizzate con la tecnica della tempera su cartoncino, suggestive ed evocative delle parole e degli eventi.

Gasperini, laureato in Lingua e Letteratura italiana, vive ad Aosta dove lavora come operatore sociale, insegnante di storia e di italiano. Con la collega Tiziana Gagliardi e gli studenti della scuola di italiano DoubleTe di Aosta ha pubblicato "Stran(i)eri. Storie di alfabetizzazione". Formatore certificato in Metodo caviardage, conduce laboratori di scrittura poetica.