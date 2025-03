L’abbraccio con una “cara amica”, Sabrina Ferilli nel ristorante due stelle Michelin

Manciano (Grosseto), 27 marzo 2025 – Una foto, un sorriso e un abbraccio con “una cara amica”. Così la pluripremiata chef Valeria Piccini ha salutato Sabrina Ferilli. L’attrice e conduttrice romana è tornata a godere delle meraviglie culinarie del ristorante due stelle Michelin da Caino a Montemerano. Lo ha fatto sapere la stessa chef – una tra le più famose in Italia – con un post sui social.

“È stato un vero piacere – ha scritto Valeria Piccini nella didascalia che accompagna la foto pubblicata sui social – accogliere nuovamente una cara amica come Sabrina Ferilli. Ti aspettiamo per un altro viaggio tra i sapori della nostra cucina”.

A sinistra la preziosa cantina del ristorante "Da Caino" (Fonte: pagina Fb del locale). A intervenire sul furto i carabinieri, che indagano

Un sorriso e un abbraccio con una "cara amica" dopo lo sgradito episodio avvenuto nel ristorante pochi giorni fa. Lo storico locale, che si trova nel cuore del borgo vecchio di Montemerano, la notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, è stato "visitato" da alcuni ladri. Armati di scalpello e mazzuolo, si sono introdotti nella cantina che si trova accanto al locale. Creandosi un varco per sbucare proprio in quella del rinomato locale, una sorta di ’caveau’ dove sono tenuti vini e liquori di pregio e fama mondiale. Bottiglie, del valore di decine di migliaia di euro, che sono state portate via dai malviventi.

Da Caino è uno dei ristoranti più famosi d’Italia. Da anni ha conseguito le due stelle Michelin grazie alla bontà e alla capacità dei piatti cucinati dalla chef Piccini che ha portato i piatti maremmani alla ribalta internazionale. Un locale celebratissimo dalle guide e sulla cresta dell’onda ormai da molti anni. Una meta conosciutissima per i turisti del gusto, che negli anni ha innovato i suoi piatti mantenendo però un contatto saldo con le tradizioni maremmane.