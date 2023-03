L’eccellenza in rosa Ecco la chef Valeria Piccini che non finisce di stupire

Le eccellenze della Toscana per merito, talento, passione, impegno e abnegazione. Si chiama "8 donne per l’8 marzo" pensato e organizzato dal Consiglio regionale e ieri ha visto anche una fetta di Maremma. Tra le otto eccellenze premiate c’è anche Valeria Piccini, ristoratrice, una delle dieci donne chef stellate in Italia che quest’anno festeggia i 25 anni di due stelle Michelin. Nata a Manciano, nutre sin da piccola una grande passione per la cucina. Acquisisce esperienza e know-how frequentando i migliori ristoranti in Italia, Francia, Spagna, assaggiando i piatti, informandosi ed evolvendosi di conseguenza. Oggi è autrice di una cucina ricercata da "Caino" a Montemerano. "Le storie di 8 donne che, nell’ultimo anno, hanno raggiunto grandi traguardi o contribuito a raggiungerli, ci fanno guardare al futuro con speranza – ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale –. Le loro storie sono un esempio per tutti noi e per tutte le altre donne. Ancora oggi la realtà ci dice che permangono profonde differenze nella condizione, soprattutto lavorativa, tra uomo e donna. È il ‘gender gap’ e si traduce in meno opportunità, salari più bassi, minori diritti. Noi, come istituzione, abbiamo il dovere di creare le condizioni perché la parità sia raggiunta e sia effettiva". Poi Mazzeo chiude: "In Toscana vogliamo che la Giornata internazionale della donna sia tutti i giorni e non solo l’8 marzo. Per una reale parità tra uomo e donna e contro ogni forma di discriminazione e violenza. Ogni giorno vediamo donne sfondare quel soffitto di cristallo che troppo spesso, nel tempo, ha impedito a tante di realizzare i propri sogni. Questa giornata, allora, la dedichiamo a tutte le donne che lottano per i propri diritti, per le proprie libertà e per le pari opportunità".