Rubati in due casolari soldi gioielli e anche fucili da caccia

Andare una mattina a prendere il sole sulla spiaggia di Follonica. Poi tornare a casa e trovare tutto sottosopra, con gioielli e denaro che hanno preso il volo, non è certo piacevole e alla malcapitata famiglia massetana non è rimasto che presentare denuncia ai Carabinieri. Questo è ciò che è successo a una famiglia che abita in un podere nella zona di Altini. I ladri hanno agito indisturbati in pieno giorno e hanno racimolato un bottino di migliaia di euro tra gioielli e contanti. Non solo, durante il loro blitz i ladri hanno sottratto, nell’armadio blindato in cui erano sistemati, i fucili del capofamiglia, appassionato di caccia. Armi che, nascoste altrove dai ladri, sono state rinvenute in un secondo tempo dal legittimo proprietario.

In questi giorni, purtroppo si sono verificati altri furti, uno anche in un podere nella campagna di Marsiliana, lungo la strada che collega Molimpresso con altre zone agricole limitrofe. Anche il questo caso il bottino dei ladri, che hanno messo sottosopra l’abitazione, è stato piuttosto cospicuo. Sono stati portati via gioielli, alcuni dei quali oltre avere un valore economico rappresentavano anche un ricordo affettivo e del denaro per le spese correnti. E anche stavolta sono stati sottratti dei fucili da caccia, poi ritrovati in un secondo tempo. Infine c’è stato un terzo furto in un casolare vicino, ma in questo caso il bottino è stato magro. Paura e rabbia da parte dei residenti, che se da una parte chiedono maggiori controlli da parte delle Forze dell’ordine, dall’altra chiedono l’installazione di telecamere di videosorveglianza sia nella zona di Malimpresso che a Marsiliana.

Roberto Pieralli