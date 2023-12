Rsa Caravaggio, regali grazie anche allo sponsor. La direzione: "Omaggi con il contributo di Conad"

"La Rsa Caravaggio, con tutto il suo staff, desidera ringraziare Conad Tirreno per aver contribuito alla realizzazione dei regali di Natale per tutti i dipendenti della struttura". Un’iniziativa, questa, che nasce da un rapporto consolidato, lungo e pieno di affetto, che perdura nel tempo, con Antonio Cavicchi, l’Amministratore di Conad Etrusco – società che gestisce i supermercati in questa area compresa tra Livorno e Grosseto –, il quale aveva conosciuto la struttura di Scarlino anni orsono, quando sua madre era ospite della residenza. Soddisfatto dell’esperienza, è rimasto in contatto con la Direzione e per manifestare il suo apprezzamento per l’operato della struttura sul territorio, anche quest’anno ha contribuito ai regali di natale destinati allo staff della Rsa in segno di vicinanza e gratitudine per il lavoro svolto.