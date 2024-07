Rossi torna a guidare il Centro commerciale naturale "La Dolce Vita"

Ha preso forma il nuovo direttivo del Centro commerciale naurale "Dolce Vita". Dopo quasi 5 anni torna a ricoprire la carica di presidente, eletto con voto unanime, Massimiliano Rossi. Vicepresidenti sono Giulia Urbano e Jacopo D’Antoni, la responsabile della Tesoreria Ilaria Migliorini, e segretario il presidente uscente Agostino Ottaviani. Gli altri consiglieri sono: Samuele Bichisecchi, Claudia Bindi, Alessio Casini, Giada Castelli, Davide Dallara, Carlo Gistri, Gianfranco Grosso, Laris Manganelli, Alessandra Neri e Francesco Talice. "Sono davvero felice e onorato di tornare a rappresentare questa importante associazione – esordisce il neo eletto presidente, Massimiliano Rossi – e sono ancora più soddisfatto nel vedere quanto entusiasmo ci sia tra i commercianti, per ricostituire un gruppo unito con visioni condivise e unità d’intenti. Questo consiglio direttivo è formato da bellissime persone, che rappresentano attività commerciali importanti per la nostra città. Quello che tutti noi auspichiamo e per cui da oggi lavoreremo, è che Follonica torni ad avere un indotto turistico e di conseguenza economico di qualità. Ci mettiamo a disposizione della nuova Amministrazione con cui speriamo di collaborare fattivamente per obiettivi condivisi, così come speriamo di collaborare con le altre associazioni di categoria. Le immediate priorità sono sicuramente relative al decoro e alla sicurezza, per consentire a tutti coloro che vogliono vivere la nostra città scegliendo le nostre attività commerciali, di farlo in assoluta serenità". A lui si unisce l’ex presidente Agostino Ottaviani. "Ho colto con molto entusiasmo la possibilità di restare a far parte di questo gruppo – continua – per dare un segnale di continuità all’insegna dell’impegno e della disponibilità di tanti ragazzi volenterosi e lungimiranti. Sono sicuro che riusciremo a soddisfare le esigenze dei nostri associati".

Viola Bertaccini