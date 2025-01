Rossi soddisfatto: "Impegno e risultati per la Maremma"

I risultati che mostra con orgoglio sono la legge sul consorzio della laguna di Orbetello che porta il suo nome e della quale è relatore, la messa in sicurezza dell’Aurelia con il reperimento di 1,5 milioni di euro per gli svincoli di Cupi e Banditella, le risorse per il territorio come il reperimento di fondi per la cattedrale di San Cerbone a Massa Marittima, o quelli per la chiesa di San Pietro a Grosseto. L’onorevole Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), nonché assessore del Comune di Grosseto, parte dai numeri per tracciare un bilancio di quanto svolto finora.

Sono numeri "onorevoli"?

"I numeri sono questi: nel 2024 ho presentato 12 interrogazioni, 6 ordini del giorno, 27 proposte di legge e ho una percentuale di presenza a Montecitorio del 93,3%. Se siano o meno ’onorevoli’ lo lascio valutare agli altri. In ogni caso ho ricevuto anche un importante riconoscimento. L’Italian Political Awards 2023, quale miglior parlamentare della Repubblica italiana, nella sezione “Infrastrutture e Trasporti”. Riconoscimento che ho ricevuto dall’Università Luiss Guido Carli di Roma. Un premio che sinceramente non mi aspettavo, ma molto significativo".

Parliamo di infrastrutture e trasporti.

"Due temi sui quali mi sono da sempre battuto. Sul Corridoio tirrenico sono riuscito a ottenere un importante risultato come quello di reperire fondi per gli svincoli di Cupi e Banditella nella manovra 2025. Poi Il passaggio da Sat ad Anas della gestione dell’Aurelia con l’istituzione di un commissario straordinario: sono sicuro che la messa in sicurezza dell’Aurelia e il raddoppio nella zona di Capalbio ci saranno. Ma ho fatto anche diverse interrogazioni sul potenziamento della linea ferroviaria riguardante la costa tirrenica. Infine, dovremmo vedere a breve anche il completamento nel tratto Grosseto-Siena".

La laguna di Orbetello, proposta di legge che porterà il suo nome. Tra l’altro risulta che lei sarà il primo tra i nuovi a mettere il suo nome su una legge dello Stato.

"Sì, è vero. Siamo quasi in dirittura d’arrivo. Dopo aver approvato ad ottobre il testo unificato in Commissione ambiente della Camera, così da agevolare l’iter legislativo senza passare dall’aula, adesso la proposta di legge è al vaglio della medesima commissione in Senato. Sarà legge a tutti gli effetti, con un milione di euro per la gestione ordinaria per sempre. Una legge storica".

Lei è tra i pochi che hanno aperto l’ufficio del parlamentare.

"Era un impegno che avevo preso in campagna elettorale e che ho mantenuto. Erano circa 40 anni che mancava, forse l’ultimo risaliva al senatore Silvano Signori a fine anni ’80".

Poi c’è il Rossi amministratore locale.

"Il ruolo di assessore che svolgo gratuitamente mi gratifica tanto. Nel 2024 siamo riusciti a far approvare il Piano strutturale del Comune di Grosseto, che mancava dal 2006. Adesso siamo al lavoro per il Piano operativo".