Rossi: "Entusiasti del clima di attesa". Marras: "Così valorizziamo il territorio"

"Siamo entusiasti dell’attesa che c’è tra i corridori in arrivo da tutto il mondo – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia –. La sfida è bellissima, tutti vogliono vincere all’Eroica Juniores e noi siamo felici di questa corsa molto giovane ma di grande successo. Ugualmente sul territorio c’è molto entusiasmo; i comuni di Castiglione, Cinigiano, Siena, Montevarchi e Chiusdino aspettano la carovana di Eroica che porta con sé i valori di un movimento in forte crescita che poi si finalizza con l’appuntamento finale di Gaiole in Chianti. Sarà uno spettacolo vedere i ragazzi alle prese con la strada bianca".

"Si tratta di una grande occasione – ha commentato Saverio Metti, presidente della Federazione Ciclistica Regione Toscana – per riscoprire la Toscana attraverso lo sport, con una manifestazione che valorizza i territori che la ospitano. È un’opportunità per rilanciare il ciclismo come forma di turismo possibile che ha sempre un grande fascino".

"Promuovere eventi sportivi di questo tipo – ha sottolineato l’assessore regionale Leonardo Marras – significa valorizzare il territorio, e dare importanza al lavoro di collaborazione tra operatori turistici, istituzioni ed associazioni sportive. Dobbiamo cominciare a pensare al cicloturismo come un volano per lo sviluppo turistico ed economico della Maremma e della Toscana tutta. Il messaggio che Eroica porta avanti da anni è proprio questo".