Rosmarina, strade inaccessibili. Buche e dossi, situazione al limite. Ed è polemica

Grosseto, 18 aprile 2024 – Il primo sole estivo dello scorso weekend ha illuminato, oltre che le spiagge del litorale grossetano, anche le strade di Marina. Per alcune di esse la situazione da critica è diventata insostenibile, con i proprietari delle seconde case che, in alcuni casi, hanno avuto difficoltà anche ad avvicinarsi ai cancelli e ai portoni.

Il motivo? Le radici dei pini hanno ormai preso il sopravvento sul manto stradale, soprattutto nella zona di Rosmarina, la parte nord della frazione balneare grossetana, che ha ormai una rete viaria praticamente impossibile da percorrere senza trovare difficoltà. Non solo in auto, ma anche in bicicletta e addirittura a piedi: buche diventate voragini, avvallamenti e radici sporgenti hanno ormai preso il sopravvento anche sull’ultima stesa di asfalto. Situazione ormai diventata critica dunque in via del Ciclamino e via Puccini.

Zone dove le auto non possono nemmeno avvicinarsi. Problemi anche per i residenti di via delle Orchidee, arteria interna nel "cuore" di Rosmarina, che è diventata off limits. Durante l’inverno, addirittura, non è potuta passare nella zona nemmeno la spazzatrice. Con il residuo degli aghi di pino che è arrivato a misurare almeno 20 centimetri. Ma tutte le strade della zona, che si diramano da via delle Orchidee (via del Lentisco, via del Maestrale e via del Ginepro) sono di difficile accesso anche solo per fare una passeggiata. Una situazione che rischia di degenerare quando la frazione inizierà a popolarsi di turisti e grossetani che si trasferiranno per l’estate. E la polemica tra i proprietari di case cresce.

"Capisco la situazione – esordisce l’assessore alla Viabilità e ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi –. In questi anni la nostra attenzione per le frazioni di Marina ma anche Principina è stata massima. Basta pensare ai lavori che sono stati fatti lo scorso anno in via Grossetana, l’arteria di ingresso a Marina, ma anche quelli in via Montecristo. Entrambe sono state completamente rifatte. Non va dimenticata anche via Bramante, sistemata lo scorso anno".

Ginanneschi annuncia altri lavori, che saranno conclusi entro l’inizio della stagione estiva. "Quest’anno verrà completamente sistemata via dei Platani, la strada di circonvallazione di Marina di Grosseto, che ormai da qualche anno ha delle zone davvero inaccessibili tra dossi e buche. I lavori comprenderanno anche via del Maestrale, una delle strade che sono messe peggio. Anche l’ingresso di Principina sarà completamente rimesso a nuovo". Rimandati i lavori nelle zone interne di Rosmarina: "Le risorse sono quelle che sono. Le strade interne di quella zona avrebbe effettivamente bisogno di interventi. E non possiamo neppure usare un bitume diverso, come in via del Parco. Le spazzatrici sarebbero inibite al passaggio".