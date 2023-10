Rombano i motori a Grosseto: Weekend al Motor Village al Madonnino

Si chiama "Grosseto Motor Village", e si svolgerà oggi e domani al Centro fiere di Grosseto a Braccagni. Il progetto nasce dalla trasformazione della Mostra Scambio auto e moto d’epoca giunta alla sua 23^ edizione a cui sarà riservato un ampio spazio all’interno della nuova rassegna, orientando la manifestazione verso il mondo di moto, auto e tutto ciò che ruota intorno ai motori. Con Grosseto Motor Village il Centro Fiere si trasformerà in un grande parco dove divertimento e passione si incontrano in un contesto coinvolgente. Tanti i temi trattati e i settori presenti in fiera tutti di grande attrazione dalle esposizioni statiche alle attività dinamiche, con un ampio spazio lasciato per gli espositori che parteciperanno alla fiera. In anteprima assoluta all’interno dell’arena eventi Conad, sponsor dell’evento, il grande spettacolo Stunt Show Live con l’Hurricane Motor Show. In evidenza la guida di auto acrobatiche su due e quattro ruote, figure con testa coda, parcheggi controllati, inseguimenti con auto su due ruote. Cinque spettacoli in due giorni oggi anche in notturna. Per tutti gli amanti delle due ruote saranno presenti raduni di vari motoclub. Ci sarà anche il Team Maremma Dakar, con 10 moto che hanno partecipato alle più importanti gare internazionali come la Dakar. Nello spazio dedicato al Team Maremma Dakar verrà ricreato il classico "bivacco" per l’assistenza delle moto e dei piloti, che viene allestito durante le più dure gare internazionali.Tra le novità dell’evento la presenza di un settore che si lega con il mondo dei motori, quello dei tatuaggi. Sarà possibile tatuarsi durante l’orario della manifestazione. Gli orari di apertura oggi 9.30-23.30 e domani 9.30–18.30.