Rogo sul tetto con i pannelli. Tanta paura

CASTEL DEL PIANOUn incendio in un sottotetto in località Leccio, poco distante dal centro abitato di Castel del Piano, ha impegnato i vigili del fuoco quasi tutta la notte tra lunedì e martedì. Il funzionario di servizio, le squadre del Distaccamento di Arcidosso e della sede centrale dei vigili del fuoco di Grosseto, sono infatti intervenuti per domare le fiamme che si erano sviluppate all’interno di un sottotetto. Le operazioni di spegnimento si sono rese particolarmente difficoltose per la presenza di attrezzatura a servizio dei pannelli fotovoltaici posizionati sulla copertura del fabbricato. Oltre alla difficoltà di accesso ai locali, completamente invasi dal fumo per cui è stato necessario indossare gli autorespiratori ad aria, i vigili del fuoco hanno dovuto mettere particolare attenzione nello spegnimento delle batterie di accumulo e del dispositivo "’nverter’ a servizio dell’impianto fotovoltaico. Particolarmente difficoltose quindi le operazioni di spegnimento. Le batterie di accumulo di energia elettrica a servizio dell’impianto fotovoltaico interessata dalle fiamme, sono state spente solo nel pomeriggio di ieri grazie all’utilizzo della schiuma estinguente. Al termine delle operazioni di spegnimento, sono state effettuate tutte le verifiche di sicurezza e stabilità del caso, senza esclusione dell’appartamento che si trova proprio vicino a quello interessato dalle fiamme. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, erano presenti i Carabinieri di Castel del Piano e la Polizia municipale.