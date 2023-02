Rock my Life Compleanno al Khorakhané

Un compleanno speciale per festeggiare i sei anni di Rock My Life. La redazione musicale, nata a Grosseto nel febbraio del 2017 e adesso ufficialmente iscritta al Tribunale come vera e propria testa giornalistica on line, propone un evento di quelli da non perdere per tutti gli amanti della musica rock.

Al circolo Arci Khorakhanè, domani a partire dalle 21.30, si alterneranno sul palco tre band che fanno parte del roster del team di Rock My Life.

Si tratta dei "Sick Boys Revue", band follonichese che suonerà i propri brani in un set electro acoustic, i "My Tin Apple" da Siena con il loro "Tin Rock" e il milanese Giulio Larovere, che aprirà la serata con il suo set acustico in cui presenterà i brani tratti dal suo ultimo disco "Road Sweet Home".

"È davvero importante per noi poter ricominciare a organizzare eventi nella nostra città – dicono i rappresentanti di Rock My Life –. Lo scorso giugno, infatti, siamo diventati ufficialmente una testata riconosciuta dall’Ordine dei giornalisti con la registrazione al Tribunale di Grosseto. Un passo importante per continuare a dare sempre più spazio e voce alla musica partendo dal nostro territorio. Perché Rock My Life non è soltanto un magazine on line, ma un contenitore di novità, di eventi e di iniziative per valorizzare la musica ribelle per eccellenza, il rock, inteso come musica ma soprattutto come stile di vita. Quale occasione migliore se non quella del nostro anniversario per condividere e festeggiare tutta la musica che abbiamo raccontato e ascoltato attraverso le nostre pagine?".

Supporter dell’evento saranno Backstage Arte, Rock Factory Siena, Fattoria Mendoza e Power Sound Studio.

L’ingresso all’evento, che si svolgerà al circolo Khorakhanè in via Ugo Bassi 62 a Grosseto, sarà possibile con un contributo artistico di 8 euro che comprende anche la consumazione, mentre la tessera sarà obbligatoria.