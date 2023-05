Rivoluzione rifiuti Nuovi cassonetti in città

FOLLONICA

L’Amministrazione comunale di Follonica, in collaborazione con Sei Toscana, prosegue il percorso di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con l’obiettivo di aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata e di introdurre un nuovo sistema tariffario che premi l’impegno della cittadinanza. Questa attività si inserisce in una complessiva revisione dei servizi che coinvolge tutto il territorio comunale e che riguarda anche i comuni limitrofi. La modifica di servizio introduce alcune importanti novità, ovvero il superamento del sistema di raccolta porta a porta e condominiale per gli utenti di Senzuno Cassarello, 167 est e ovest a partire da sabato 10 giugno (ultimo giorno di prelievo porta a porta) ?e l’installazione di nuovi contenitori ad accesso controllato. Per migliorare e razionalizzare la raccolta dei rifiuti, in alcuni quartieri è infatti stato scelto di modificare il sistema, sostituendo la raccolta condominiale che non garantiva un servizio ottimale. A Senzuno, Cassarello e nella 167 est e ovest verranno quindi installati nuovi cassonetti ad accesso controllato che potranno essere utilizzati con la 6Card. Queste modifiche si inseriscono in una revisione complessiva del servizio, concordato anche con i Comuni limitrofi, he comprende anche la sostituzione di tutti i cassonetti ad accesso controllato presenti in città. "Per illustrare i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione – spiega l’assessore Mirjam Giorgieri – insieme a Sei Toscana abbiamo organizzato tre incontri pubblici dove invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Mercoledì 31e martedì 6 giugno dalle 18 saremo nella sala comunale Vittorio Antinori, in via Etruria, mentre lunedì 5 giugno, sempre alle 18, saremo alla sala comunale della 167 est e ovest"."Si tratta di un cambiamento che abbiamo deciso di concerto con il gestore – spiega il sindaco Andrea Benini – per migliorare il sistema di raccolta rifiuti in città. Il cambiamento sarà graduale nei prossimi mesi e per tutta l’estate, fino al completamento della riorganizzazione". "Nella nuova guida alla raccolta differenziata #buttabene, che verrà inviata per posta alle cittadine e ai cittadini, sono riportate tutte le indicazioni per il corretto conferimento – chiude Giorgieri – Per il corretto conferimento dei rifiuti si consiglia di scaricare Junker, l’applicazione mobile per smartphone che aiuta a differenziare in maniera corretta e rapida".