Rivoluzione anni ’60. Sguardi di donne sull’opera d’arte

La rivoluzione degli anni ‘60: sguardi di donne sull’opera d’arte a Montemerano dedicati a Carla Lonzi, Lea Vergine e Lara-Vinca Masini. Oggi alle 18 si terrà, all’Accademia del libro-biblioteca comunale di storia dell’arte a Montemerano, una conversazione con Ersilia Agnolucci, docente di storia dell’arte, su "La rivoluzione degli anni 60: sguardi di donne sull’opera d’arte". Ersilia Agnolucci ha scelto "tre personalità d’eccezione, che hanno stretto legami con i più importanti artisti del loro tempo e il loro pensiero si è rivelato prezioso per ricostruire la ricchezza delle relazioni, delle idee e degli scambi che hanno nutrito il dibattito e la pratica dell’arte di quel periodo". Se la scoperta e la rivalutazione delle artiste è stata una costante della seconda metà del Novecento, nel campo della critica dell’arte le figure femminili sono state meno conosciute e apprezzate. "Eppure la loro presenza è stata significativa anche in questo mondo" – sostiene Ersilia Agnolucci –. Hanno avuto una componente in più di passione, di coraggio e di radicalità".