Riuniti Punto farmaceutico e Farmacia territoriale

Nuova sede per i servizi farmaceutici all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il Punto farmaceutico dell’ospedale si è spostato dal piano Piastra, accanto all’ingresso dell’ospedale, al piano - 1 (ex locali del Cup) e negli stessi locali ha trovato posto anche la Farmaceutica territoriale di Grosseto, che fino a pochi mesi fa era situata in via Genova in una struttura distante dall’ospedale. Una razionalizzazione dei servizi che ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse e offrire un miglior servizio al cittadino. L’accorpamento dei due servizi, è stato presentato dalla direttrice sanitaria dell’Asl Simona Dei, dal direttore del Misericordia Michele Dentamaro, dal direttore del Dipartimento del Farmaco Fabio Lena, da Barbara Meini direttrice Farmaceutica Territoriale Zona Grosseto e dal Gianluca Lacerenza direttore Farmaceutica Ospedaliera del Misericordia. I locali dove sono attivi i due servizi sono molto vicini ai parcheggi dell’ospedale e attigui alla Diabetologia e quindi facilmente raggiungibile anche da coloro che hanno una mobilità ridotta. Il Punto farmaceutico è un luogo dove si distribuiscono farmaci e dispositivi medici che si trovano solo in ospedale. La Farmaceutica territoriale svolge invece una funzione di supporto informativo e vigilanza sulle farmacie pubbliche e private della provincia di Grosseto. Il Punto farmaceutico unico è aperto dal lunedì al venerdì (9-17) e il sabato (9- 13,30) e domenica e festività chiuso.