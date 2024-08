Ritorna "Settembre diVino". Cantine aperte e musica

A distanza di 5 anni dall’ultima edizione, "Settembre di Vino" riparte e lo fa con la stessa carica. Quattro giorni di festa, a partire da oggi, 9 cantine aperte dislocate nel centro storico pronte ad accogliere migliaia di visitatori. A questo si aggiungono eventi collaterali. "Le Cantinelle" riaprono ai visitatori e in paese c’è già un gran bel fermento. Il programma è ricco di iniziative e l’inaugurazione della festa è in programma oggi, alle 18, la cerimonia si svolge in piazza della Repubblica. Dalle 20 di questa sera le vie del centro saranno animate dai tamburi itineranti della Street Beat dall’Associazione Musicale Euphonia Aps. Domani in piazza della Repubblica dalle 1 alle 3 Dj set con Jessie Diamond, mentre sabato andrà in scena lo spettacolo Italo (stessa piazza, stessi orari).

Sul palco saliranno dj, vocalist e ballerine per una serata mozzafiato con il format di Crazy 90s e On Stage Spettacoli. Domenica mattina la giornata inizierà presto, con la visita guidata del borgo dalle 10 alle 12. In questi quattro giorni di festa le cantine, tutte da visitare perché sono dei gioielli di architettura, saranno aperte dalle 18 alle 24, ed è all’interno o nei tavoli allestiti all’esterno che sarà possibile degustare i vini dei produttori del territorio. Sempre da oggi a domenica in piazza Garibaldi saranno presenti mercatini di artigianato. L’intero paese si è mobilitato per l’organizzazione di questo evento. L’allestimento e la gestione delle cantine avvengono grazie all’impegno di persone del posto che credono in questo evento e nelle potenzialità promozionali di "Settembre di Vino". L’evento è organizzato dall’associazione Cantine nel Tufo Pitigliano e grazie al contributo di molti sponsor locali.