Rissa nell’hockey: squalificati sei giocatori e un allenatore

La partita di serie B di hockey su pista tra Cp Grosseto e Cgc Viareggio, giocata domenica scorsa alla pista "Parri" di via Mercurio, è stata interrotta a 5 minuti dalla fine per una rissa che ha costretto l’arbitro a decretare la fine del match. A farne le spese quattro giocatori del Cp Grosseto e due del Cgc Viareggio. Squalificato anche l’allenatore dei bianconeri. Tra i biancorossi squalificato sei mesi Emanuele Perfetti, 5 giornate a Marco Bianchi, 3 a Matteo Faelli e 4 a Tommaso Bruni. Tre giornate a "riposo" anche per Luca Peruzzi Squarcia e 4 per Andrea Facchini, entrambi atleti del Cgc Viareggio. Squalificato come detto anche il tecnico dei bianconeri versiliesi, Andrea facchini per aver "colpito con un pugno un giocatore del Cp Grosseto, Bianchi, dopo essere entrato in pista per sedare la rissa". Complessivamente il Cp Grosseto dovrà anche pagare 750 euro di multa e il Cgc 700. A entrambe le squadre il giudice ha anche comminato la sconfitta a tavolino per 0-10.