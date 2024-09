Rissa nella notte tra ragazzi, un ferito

Non c’è pace nel centro storico di Grosseto, che ancora una volta ha fatto da cornice, suo malgrado, all’ennesima lite notturna. Questa volta i protagonisti sono alcuni ragazzi che, durante la notte tra giovedì e venerdì, hanno dato vita a un’accesa discussione che si è poi trasformata in qualcosa di più, fino ad arrivare alle botte. La scena ha avuto per protagonisti visto alcuni giovani, presumibilmente del posto, che sono stati anche filmati con un cellulare durante la lite. Sono volate parole pesanti, e anche qualche spintone, con urla che hanno svegliato anche alcuni residenti della Strada Vinzaglio. Fino ad arrivare ai pugni, con uno dei ragazzi che potrebbe aver anche riportato la frattura del naso. E lì, stando a ciò che si apprende, sarebbe scoppiata la rissa. "Gli ho rotto il naso", l’esclamazione di uno dei ragazzi mentre si allontana dal luogo della rissa, mentre una delle ragazze urla a più riprese "andiamo via". Qualcuno dice di voler chiamare la polizia, mentre due dei ragazzi se ne vanno dal luogo del litigio accompagnati da una ragazza. Uno dei due protagonisti della "scazzottata" rimane invece seduto per terra, assistito da un’altra ragazza che lo aiuta a sedersi. Poi, probabilmente, le lacrime dopo essere stato colpito sul volto da uno dei giovani che nel frattempo avevano lasciato il luogo della lite. Una scena da far west nel centro cittadino, dove protagonisti sono stati ancora una volta dei ragazzi. Forse l’ultimo atto di un’estate che sta per terminare, con i cittadini, soprattutto quelli del centro storico, esasperati dai non pochi i atti di violenza che si stanno verificando ormai troppo spesso e che hanno reso necessari numerosi interventi delle Forze dell’ordine.