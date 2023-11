Rispoli, exploit nella Oceanman

Alessio Rispoli tra i primi tre al mondo nella Oceanman. Il forte atleta argentarino si è classificato terzo nella gara di Dubai che fa parte del circuito di nuoto di fondo in acque libere. A Sunset Beach Rispoli, su un percorso di 10 chilometri, ha ottenuto lo straordinario risultato nuotando davanti a oltre 120 atleti provenienti da tutto il mondo. Risultato finale terzo assoluto in 2h 22’ 10’’ (primo un egiziano e secondo un polacco ex olimpionico) e primo di categoria, con la qualificazione centrata per i mondiali di Phuket che si terranno sabato.

"C’erano buone condizioni marine per metà gara – commenta –, poi ha iniziato ad alzare vento con più onda. Ancora mare caldo (attorno ai 2830 gradi) ma sono abituato a queste temperature, l’unica difficoltà è stata un po’ di disidratazione finale per un problema organizzativo, con solo una barca d’appoggio con i rifornimenti dopo 8 chilometri, un po’ troppo tardi".