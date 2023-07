Riqualificazione urbana Lavaggi e pulizie profonde nei due centri argentarini

Riqualificazione urbana e monumentale, il Comune di affida alla ditta Nikart di Manciano per intervenire nei centri urbani di Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Si tratta di un lavoro di profonda igienizzazione all’interno dei due paesi, che partirà da lunedì per riqualificare le strade tramite una serie di interventi destinati al miglioramento della mobilità urbana, in particolare delle vie di maggior traffico e transito pedonale con particolare attenzione all’igiene. Il servizio consisterà in un "primo passaggio profondo" relativo al lavaggio delle superfici, tra cui pavimentazioni, passerelle, carene, arredi urbani e piscine, basato sul lavaggio idro-dinamico a caldo o a vapore per la rimozione di tutti i tipi di sporco e per la rimozione della patina da invecchiamento. Seguito poi da successivi passaggi manutentivi, secondo il processo di sanigienizzazione e disinfezione delle superfici di strade, marciapiedi, arredi, aree di stoccaggio rifiuti, basato sul lavaggio idro-dinamico a caldo con addizione di prodotto neutralizzante per odori, per la rimozione di tutti i tipi di sporco ed eliminazione dei residui organici che causano cattivi odori. Le aree interessate dal servizio saranno, a Porto Ercole, il lungomare Andrea Doria, piazza Strozzi, via della Marina, via Italia, via Principe Umberto, via San Sebastiano, piazza Indipendenza, piazza Roma, via Caravaggio, piazza Santa Barbara, via Principe Amedeo, parco giochi della Chiesa e via Fosso dell’Aiaccia; a Porto Santo Stefano via Roma, via Marconi, via Baschieri, giardini pubblici, Corso Umberto, lungomare lato mare e lato terra, via del Molo, piazza dei Rioni, via Barellai, piazza La Cava, Pozzarello centro commerciale e parco giochi. L’intervento avrà un costo complessivo di 42.700 euro e inizierà lunedì 3 luglio per proseguire per tutta la stagione estiva, andando avanti con altri passaggi di mantenimento anche nella stagione invernale. "Ci saranno forse dei disagi sugli orari – spiegano dal Comune – perché per fare il lavoro dovremo farlo la mattina presto in alcune zone, bisognerà avere un po’ di pazienza. Sarà infatti un intervento profondo di riqualificazione, non è un semplice lavaggio delle strade come veniva fatto negli anni passati. Hanno dei macchinari che vanno dagli 80 ai 90 gradi con un vapore abbastanza forte che porta via anche le gomme da terra. Quindi un lavoro di riqualificazione più che di semplice igienizzazione".

Andrea Capitani