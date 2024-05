Riqualificazione pineta di Ponente. Rinasce il vecchio bar Sestante

È fissata per il 1° luglio l’inaugurazione del nuovo bar della pinetadi Ponente, l’ex Sestante chiuso ormai da 14 anni. L’ex Sestante ha sempre rappresentato un punto di ritrovo per molti follonichesi e per i turisti del Golfo, chiuso a causa di problemi di concessioni tra l’ex famiglia che lo aveva in gestione e la forestale. Nel 2010 la Forestale requisisce il bene, lo riporta nelle proprietà statali e apre un’asta per la sua gestione. A seguito dei problemi di concessioni vengono però riscontrati abusi strutturali del luogo, demoliti successivamente per farlo tornare a norma. Per anni quindi il bar situato al centro della pineta di Ponente è rimasto totalmente abbandonato nell’attesa di risolvere le varie incongruenze. Ad oggi il Comune di Follonica ha dato il via libera alla costruzione, una svolta per la rinascita della pineta e per gli abitanti della città. I lavori di costruzione della nuova attività sono già partiti e l’inaugurazione è programmata per il 1 luglio. "La nostra ditta Centro Servizi Srl ed io personalmente ho vinto la gara di appalto della vecchia struttura del Sestante circa 12 anni fa – commenta Carlo Saputo, nuovo gestore dell’attività –. In questi anni però ci sono stati dei blocchi a causa di alcune aree non censite riscontrate all’interno della struttura. Questi problemi hanno rallentato di gran lunga l’avvio dei nostri lavori e la possibilità quindi di aprire. Adesso, dopo la messa in regola dei vari abusi, non ci sono più problemi e abbiamo tutte le autorizzazioni. Noi abbiamo fatto tutto il possibile e siamo riusciti finalmente a decollare". Continua poi dando un’anticipazione sul locale e annunciando la data prevista di apertura al pubblico. "I primi lavori per le fondamenta sono già terminati, adesso inizieremo i lavori per la costruzione effettiva della struttura. Utilizzeremo un prefabbricato in legno dati i limiti paesaggistici imposti dalla pineta per l’uso dei vari materiali. Essendo un prefabbricato i lavori dovrebbero proseguire più velocemente. Sperando che tutto possa procedere nei tempi previsti dal 1° luglio aprirà il nuovo Sestante. Non vediamo l’ora di accogliere tutti i follonichesi nel nostro nuovo bar, ristorante e pizzeria".

Viola Bertaccini