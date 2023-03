Riprofilatura delle spiagge, ecco i soldi A maggio lavori per 570mila euro

La Giunta regionale ha approvato il progetto di riprofilatura della costa presentato dall’amministrazione destinando al Comune 570mila euro che serviranno per procedere, nel mese di maggio, alle riprofilature temporanee in quelle spiagge non interessate dal futuro posizionamento dalle barriere soffolte e che riguarderanno gli arenili di Rocchette, Roccamare e Capezzolo. "A metà febbraio – spiegano Elena Nappi (nella foto) e Federico Mazzarello, rispettivamente sindaco e assessore al Demanio – abbiamo realizzato un incontro con tutti gli operatori del balneare. Abbiamo dato il via ai lavori di progettazione in tempi record per essere pronti ad aggiudicarci le somme a disposizione". Il dragaggio sarà effettuato direttamente dal mare su tutto il fronte spiaggia degli stabilimenti coinvolti e sull’arenile saranno depositati circa 1520 metri cubi di sabbia per metro lineare, senza alcuna movimentazione di materiali sabbiosi su strada e senza interferire con il flusso turistico, visto che tale intervento sarà effettuato in prossimità dell’inizio della stagione balneare. "Le riprofilature eseguite – aggiungono – consentiranno a quelle spiagge di essere maggiormente fruibili ed in totale sicurezza, un intervento indispensabile che permetterà alle strutture balneari di lavorare con maggiore serenità". "Quest’anno inoltre– chiude Nappi – grazie al progetto per la valorizzazione della duna redatto dell’ufficio tecnico del Comune, autorizzato dal settore ambiente della Regione Toscana e dalla Soprintendenza, potremo utilizzare il legname e tutto il materiale naturale presente sull’arenile per la realizzazione di interventi di ingegneria e protezione della duna che permetterà di evitare gli alti costi".