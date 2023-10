Riprendono i corsi di lingua per adulti

Ripartono i corsi di lingua per adulti grazie al servizio offerto dal Cpia con il Comune di Capalbio. Iscrizioni aperte fino a mercoledì 25.

L’offerta, promossa quindi dal Centro provinciale istruzione adulti in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Chelini, prevede corsi di lingua italiana per stranieri di livello base (A), di livello intermedio (B1 e B2) e avanzato (C1 e C2), in questi due ultimi casi si prevedono corsi di preparazione all’esame Cils, supporto per la preparazione dell’esame per ottenere la certificazione Cils (italiano come lingua straniera), corsi di inglese e tedesco, di informatica, ma anche lezioni per l’ottenimento della licenza media o superiore. I corsi verranno realizzati in base alle richieste degli iscritti. Per informazioni visitare il sito cpia1grosseto.edu.it