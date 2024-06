Ripartono i talk show. Un salotto per parlare di attualità e futuro. Il debutto con il sindaco

Al via alle Terme Marine Leopoldo II la tradizionale stagione estiva dei talk show, ideati e condotti, da quasi dieci anni, da Giancarlo Capecchi nella suggestiva cornice delle Terme, a fianco della grande piscina.

Oggi alle 18.30, il ciclo estivo di incontri pubblici si aprirà come sempre con il sindaco del capoluogo, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che sicuramente, in momenti non certo facili come quelli che stiamo attraversando e dopo il voto europeo e amministrativo che ha portato al centrodestra anche Follonica, la seconda città maremmana, avrà molte cose da dire. E tante altre saranno sollecitate dal conduttore.

Amedeo Vasellini, general manager della struttura, rileva con soddisfazione "i successi ottenuti negli anni dai talk show, per la qualità degli intervistati, per la straordinaria partecipazione ad ogni appuntamento di grossetani e di turisti, per il consenso ottenuto dagli stessi protagonisti, meravigliati che la Maremma potesse, durante la stagione delle vacanze, dare spazio ad argomenti (politica, economia, welfare, ma anche cultura, sport e curiosità) che spesso sono una “croce” sopportata durante l’intero anno".

Ed è stato proprio Amedeo Vasellini a sottolineare come il primo talk show alle Terme Marine, sia doveroso dedicarlo al territorio con il primo cittadino del capoluogo, o meglio della "capitale della Maremma", e cioè il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

"Chiunque voglia partecipare al talk show – conclude Vasellini – può farlo tranquillamente. L’ingresso è libero, senza alcuna formalità, tutti saranno accolti con piacere e soddisfazione. Aspettiamo quindi grossetani e turisti per ascoltare Vivarelli Colonna e magari avere anche qualche anticipazione per il futuro". Come sempre il primo cittadino sarà accompagnato da qualche assessore.

A seguire, sabato prossimo, l’incontro, sempre alle 18.30, con il rieletto sindaco di Roccastrada, nella sua qualità di presidente riconfermato della Provincia, Francesco Limatola. Un ente ingiustamente penalizzato dalle idee che si sono dimostrate un grande errore e che sta ritrovando la sua identità e la sua importanza per le competenze alle quali deve far fronte.

Tutti gli incontri alle Terme Marine Leopoldo II saranno ripresi da Tv9 Telemaremma, l’emittente del territorio che l’editore Stefano D’Errico ha reso tra le più moderne e tecnologicamente avanzate sia per gli studi che per le attrezzature, e troveranno spazio il giovedì sera nella trasmissione di Giancarlo Capecchi.

Dopo Limatola sarà la volta di un parlamentare europeo e quindi dell’ex presidente della Regione Toscana e ministro, oggi scrittore apprezzato, Vannino Chiti.

Tutti gli incontri sono con ingresso libero e gratuito.