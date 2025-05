"Rilevati casi sospetti. Iniziativa importante anche per queste cose"

Giovedì ha fatto tappa in città anche il camper di ’Salute in Comune’, che ha contribuito ulteriormente al successo dell’iniziativa effettuando 85 visite specialistiche, tra cui 28 mammografie rivolte a donne tra i 40 e i 44 anni e 57 ecografie dedicate a una fascia d’età più giovane, dai 18 ai 40 anni.

"La Settimana della salute si conferma un appuntamento atteso per promuovere la prevenzione e l’accesso facilitato ai servizi sanitari per tutte le fasce della popolazione. I numeri parlano chiaro, ma ciò che conta ancora di più è l’impatto reale sulla vita delle persone: in diversi casi, grazie agli screening, è stato possibile intercettare situazioni che richiedevano approfondimenti specialistici – commentano il sindaco e presidente del Coeso Sds Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti –. Un segnale chiaro di quanto la salute pubblica possa e debba essere portata nelle piazze, vicina ai cittadini, per costruire una comunità più consapevole, attenta e partecipe. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto, l’Ordine professioni infermieristiche di Grosseto, l’Ordine dei farmacisti di Grosseto per la proficua collaborazione e tutti i volontari sempre presenti in piazza".