Rigenerazione urbana per l’area ex Paoletti

Vanno avanti gli incontri pubblici dell’Amministrazione comunale castiglionese che, contestualmente al percorso partecipativo relativo ai nuovi strumenti urbanistici, si arricchiscono della presentazione di due importanti progetti-obiettivo del programma elettorale: la rigenerazione urbana dell’area ex-Paoletti e la ristrutturazione della farmacia comunale. Gli atti per l’avvio del procedimento. Nella stessa giornata, durante un’assemblea pubblica al Centro sociale in viale Tirreno, la Giunta ha presentato ai cittadini il progetto di riqualificazione dell’area ex Paoletti, facendo chiarezza su atti e procedure che hanno portato alle scelte effettuate e che vedranno finalmente, dopo "quarant’anni di inerzia e degrado", la rigenerazione complessiva della zona. "Andiamo a dare il via – ha spiegato il vicesindaco Federico Mazzarello – a un progetto di rigenerazione urbana di un’area, quella dell’ex Paoletti, che è in stato di abbandono ormai dal 1983, chiudendo anche un contenzioso pregresso che va avanti da troppi anni. L’intervento, su un terreno di oltre 4 ettari e mezzo, porterà alla realizzazione di una nuova viabilità pubblica, con marciapiedi, pista ciclabile e pedonale, rotatorie di accesso al paese, parcheggi, ma anche uffici, servizi ed attività commerciali". Nell’incontro con la cittadinanza è stato presentato anche il progetto per la riqualificazione e ristrutturazione della farmacia comunale.

"Il progetto di una rinnovata farmacia comunale – spiega il sindaco Elena Nappi – era uno dei principali obiettivi che ci eravamo prefissati. Un importante e necessario investimento che consisterà nella messa in sicurezza e restyling dei locali, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione dei servizi offerti grazie alle nuove strumentazioni tecnologiche di cui la farmacia sarà dotata. Interventi che ci permetteranno di mantenere la farmacia comunale nel luogo in cui è sempre stata, in una posizione strategica a servizio della popolazione, ma completamente ammodernata nello stile e nella funzionalità".