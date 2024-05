Riforma fondiaria e futuro

La riforma fondiaria dell’Ente Maremma rappresenta un pezzo di storia per una buona parte degli abitanti della provincia e oggi, a Scansano, anche di questo aspetto si parlerà. Con il sostegno del Comune di Scansano, a partire dalle 9.30 neall’auditorium delle ex scuole elementari è prevista la giornata organizzata dall’Anp-Cia e Cia sugli assegnatari della riforma fondiaria. "Gli assegnatari della riforma fondiaria dell’Ente Maremma sono protagonisti della nostra storia agricola – dice Giancarlo Innocenti, presidente di Anp Cia Grosseto – e sarà un’occasione preziosa per raccogliere testimonianze dirette dei protagonisti della Riforma agraria. Questa giornata non solo celebra il passato, ma ci fornisce anche una prospettiva per il futuro, affinché possiamo affrontare le sfide agricole in modo più consapevole e preparato. È importante raccogliere testimonianze autentiche di un’epoca significativa della nostra storia agricola e lanciare una ricerca più approfondita per comprendere meglio il nostro futuro".

Il programma della giornata consentirà di raccogliere testimonianze di assegnatari della Riforma, forse gli ultimi che possono autenticamente farlo. Nel pomeriggio, sul palco del teatro Castagnoli, spettacolo dal titolo "Per una manciata di donne e terra".