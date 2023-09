Rifiuti, via alla rivoluzione Riorganizzazione pronta anche nel centro urbano

La riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti prosegue coinvolgendo il centro urbano capoluogo. Il porta a porta nella zona de La Valle e di via Belvedere e zone limitrofe, sarà sospeso da sabato 21 ottobre e verrà sostituito dalle postazioni stradali ad accesso controllato. Nel borgo storico invece, e in parte della strada Panoramica (direzione Rocca Pisana), nella strada comunale della Fonte e nelle aree circostanti, resterà la raccolta domiciliare. Per migliorare e razionalizzare il servizio saranno modificate le modalità di conferimento dei rifiuti, con l’adozione di un nuovo calendario dei ritiri e l’introduzione della raccolta degli imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti) che dovranno essere conferiti nei contenitori stradali riconoscibili dallo sportello verde e utilizzabili con la 6Card, la tessera associata all’utenza Tari, consegnata insieme con il nuovo kit per la raccolta. Nella zona invece interessata dal conferimento stradale, sarà dismesso il sistema di raccolta porta a porta a partire da sabato 21 ottobre (ultimo giorno di prelievo a domicilio) e si procederà all’installazione di nuovi contenitori stradali ad accesso controllato in cui i cittadini dovranno conferire i loro rifiuti. I cassonetti sono caratterizzati da una migliore modalità di conferimento, un elevato standard qualitativo e da un design moderno anche al fine di migliorare il decoro urbano. Tutte le postazioni saranno complete delle cinque tipologie di rifiuto, carta e cartone, organico, vetro, multimateriale e indifferenziato: i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati che, attraverso la 6Card, una volta che il sistema sarà a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza al fine di calibrare la parte variabile della tariffa anche sulla base della collaborazione dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata. Fino al completamento della riorganizzazione, prevista entro il mese di novembre 2023, i nuovi cassonetti rimarranno aperti e potranno essere utilizzati semplicemente premendo il pulsante di apertura presente in ogni contenitore. I cittadini coinvolti riceveranno a casa una comunicazione con tutte le informazioni utili per il ritiro delle 6Card e dei nuovi kit e l’invito a partecipare agli incontri pubblici previsti venerdì 22 e martedì 26 settembre in sala consiliare nel centro urbano capoluogo.