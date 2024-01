Rifiuti, controlli serrati in arrivo. Nominati dall’Amministrazione otto ispettori ambientali esterni

Nominati otto ispettori ambientali esterni, con il conferimento delle relative mansioni. Un atto dell’Amministrazione comunale per tutelare e salvaguardare l’ambiente, promuovendo e migliorando il rispetto delle norme sul decoro urbano anche attraverso le attività di accertamento delle violazioni previste in materia. In mancanza di un apparato di controllo e sanzionatorio si possono infatti verificare grossi problemi all’ambiente e al decoro urbano a causa del potenziale ampliamento di abusi e irregolarità, visto il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, oltre al divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Da qui la necessità del Comune di dotarsi degli ispettori ambientali, che potranno procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici dei vari illeciti commessi in materia ambientale. Potranno quindi agire in qualità di pubblici ufficiali con poteri di segnalazione delle violazioni a garanzia dell’igiene ambientale. In particolare, si occuperanno del presidio e nel controllo dello stato dell’igiene ambientale per quanto riguarda i rifiuti a livello territoriale, del controllo dei conferimenti dei rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alla raccolta e al di fuori degli stessi, del controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado o pericolo, oltre a particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari e, infine, del presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali. Per il territorio di Monte Argentario sono stati nominati gli ispettori ambientali Leonardo Tarantino, Daniele Biondi, Sabrina Vitaro, Cristina Martin, Roberto Martin, Alessandro Equatori, Maurizio Batistini e Giacomo Maggi. Il tutto con l’ausilio e l’ispezione anche delle foto-trappole "E-Killer", collocate nei punti strategici per controllare in maniera più approfondita. Specialmente nelle postazioni di cassonetti: appena rilevano un movimento, registrano le immagini, sia di giorno che di notte. Queste vengono spostate periodicamente per un controllo più efficace.