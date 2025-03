Rifacimento delle strade comunali. Proteste dei consiglieri di minoranza

Sulla manutenzione delle strade comunali della Serra e di Poggio al Fabbro arrivano le proteste dei consiglieri Andrea Maule, Giacomo Signori, Chiara Vitagliano, Claudio Asuni e Andrea Bartolozzi, con un’interrogazione. "Da un assessore della caratura di Daniele Tonini, recordman di preferenze e veterano della giunta pretendiamo, senza mezzi termini, maggiore attenzione e soprattutto maggiore rigore nell’uso delle risorse pubbliche". E dopo questa introduzione i consiglieri di minoranza vanno all’attacco e dicono: "Nel primo tratto viario, della Serra, il Comune era intervenuto tre mesi fa per il rifacimento e per il ripristino delle fossette perimetrali e delle scarpate. Il secondo tratto viario attenzionato, di Poggio al Fabbro, aveva visto l’intervento del Comune per effettuare manutenzione delle fossette perimetrali con imbrecciatura di alcune porzioni della strada stessa. Sono trascorsi circa tre mesi dai due richiamati interventi e la situazione in entrambi i tratti stradali analizzati è decisamente degenerata. Nella strada della Serra il nuovo asfalto si è sgretolato. Soldi spesi correttamente? Pare di no!".

Roberto Pieralli