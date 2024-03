"Ricovero di cani e gatti maltrattati e abbandonati"

Lasciato l’incrocio di Gabellino, sulla Sarzanese Valdera, ci si immette verso Ballarino poi sulla destra, una strada impervia che corre in mezzo al bosco. Dopo non poche difficoltà si arriva al podere Ventoso e quello che ieri è apparso davanti è stato impressionante. Parte del fabbricato, a causa dell’incendio, è andato distrutto. Le fiamme sono divampate fra i due blocchi dell’abitazione e rapidamente si sono propagate alle strutture esterne dove erano i giacigli dei cani mandando tutto in fumo compresi i materassi ed addirittura il deposito dove erano conservate le scatolette di cibo per gli animali. Il fuoco ha distrutto questo rifugio per gli animali che da 33 anni, come ha detto Francisca, una delle volontarie, ha visto Helga Wallrath, insieme al marito deceduto da poco, gettare le fondamenta per un ambiente che è stato definito, per certi animali, un vero paradiso. "Qui – ha detto la ragazza – ospitavamo animali feriti, abbandonati, maltrattati che spesso siamo riusciti a regalare, una volta guariti, a famiglie. Per la protezione e cura degli animali si accolgono donazioni". Il lavoro dei vigili del fuoco arrivati da Follonica e Grosseto iniziato nella notte, è proseguito per tutta la giornata di ieri con lo scopo di portare a termine le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La forza del volontari dell’associazione si è mostrata fin dalle prime ore dopo l’incendio. Alcuni volontari, giunti anche da Grosseto e coordinati da Anka Mihaela si sono messi subito al lavoro per recuperare i cani, rimasti illesi per trasferirli a Grosseto al canile Guidoni. Gli animali sono stati trasferiti con auto attrezzate. Altri incaricati invece si sono adoperati a portare cibo ai gatti che, impauriti, non si avvicinano alle strutture andate a fuoco. Durante la giornata è arrivata la conferma che il giovane volontario che è rimasto ferito nel tentativo di salvare gli animali non è in pericolo di vita. Fra i soccorritori presenti sul posto è scattata immediatamente l’idea di dare vita ad una sottoscrizione a favore di questa associazione, Sos Animali International. Le indicazioni sulla pagina Fb dell’associazione.

Roberto Pieralli