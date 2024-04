Riconoscimento ai giovani volontari. Premiati i 5 progetti più innovativi

Il presente, rappresentato dai giovani, è il futuro del volontariato, a cui arrivano dei sostegni economici con il bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire". Un bando realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana. Assegnati infatti 25mila euro per i giovani volontari del Terzo settore. Un finanziamento per i 5 progetti dell’area di Grosseto vincitori del bando. Bando volto alla promozione del ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, per contribuire al ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni. "Vogliamo dire ai giovani – afferma il presidente Cesvot, Luigi Paccosi – che non sono solo il futuro, ma anche il nostro presente, e li vogliamo nel volontariato". "I giovani –ha detto Carlo Vellutini del Cdadi Fondazione CR Firenze – portano nuove idee e aiutano a superare nuove sfide perché è inutile negarlo, che il volontariato chiede sempre di più". Ecco i vincitori, finanziati con cinquemila euro ciascuno: "Giovani e adulti insieme al servizio della comunità per la promozione della salute", capofila Acat Grosseto,proponente Associazione Oasi Grosseto, "Dolce Tradizione: I giovani nella valorizzazione dei prodotti del territorio", capofila il Cif di Massa Marittima, proponente l’Avo di Massa Marittima Follonica, "Ri-Generazione Z", capofila "L’Altra Città Nel Mondo", gruppo proponente Ceis di Grosseto, "Redazione Giovani", capofila M.Arte, proponente Cantiere Cultura e infine "Cronache di resistenza", capofila Arci Comitato territoriale Grosseto,proponente Arci Civitella.

Maria Vittoria Gaviano