Riciclare fa bene. Risparmi concreti in vista per i cittadini virtuosi

È stato raggiunto l’accordo tra il Comune di Massa Marittima, Conad di via XXV Aprile e la Farmacia comunale: riciclando bottiglie in plastica Pet all’ecocompattatore installato in via Martiri della Niccioleta, è possibile accumulare punti che si trasformano in buoni spesa da utilizzare all’interno dei due punti vendita. "Siamo felici dell’adesione di Conad e Farmacia comunale al circuito Coripet, – afferma Ivan Terrosi, assessore comunale all’Ambiente e alla Transizione ecologica di Massa Marittima – perché ci consente di ampliare le possibilità di impiego dei punti accumulati dai nostri cittadini e di incentivare ulteriormente l’utilizzo dell’ecocompattatore. La prima azione importante da fare per l’ambiente è sicuramente quella di ridurre il più possibile l’utilizzo della plastica e la seconda, se proprio la si deve utilizzare, è quello di riciclarla nel modo corretto. Ecco perché è essenziale che una fetta sempre più ampia di cittadini utilizzino l’ecocompattatore: le bottiglie recuperate vengono trasferite in un centro di riciclo, senza ulteriori passaggi, ed entrano direttamente nel processo di produzione che consente di dare una seconda vita a questo materiale riciclato, generando nuove bottiglie, o altri oggetti. E le bottiglie possono essere riciclate all’infinito perché la perdita in fase di lavorazione è estremamente bassa". Per utilizzare l’eco-compattatore bastano pochi semplici passaggi: scaricare sul cellulare l’App Coripet, raggiunto l’ecocompattatore, farsi riconoscere attraverso l’app e inserire la bottiglia in Pet che deve avere l’etichetta del codice a barre per essere accettata dalla macchina. La bottiglia deve essere vuota e non schiacciata. Come ottenere il buono spesa: ogni conferimento corretto consente di accumulare 1 punto. Ogni 200 punti accumulati danno diritto ad uno sconto di 3 euro su una spesa minima di 25 euro al Conad o alla Farmacia comunale.

"Oltre a Conad e Farmacia comunale potranno entrare nel circuito Coripet anche altre attività locali disponibili ad accettare punti e ad applicare sconti – prosegue l’assessore Ivan Terrosi – inoltre, ricordiamo ai cittadini che la raccolta dei punti è doppia. Si accumulano punti da spendere nelle nostre realtà locali e altrettanti punti da spendere on line in tante altre realtà aderenti al circuito Coripet".