Ricerche in spiaggia e in mare. Zaino e abiti abbandonati. Una notte di mobilitazione

Uno zaino. Con dentro delle scarpe da donna e dei panini. In terra un asciugamano perfettamente piegato. Il tutto trovato sulla spiaggia di Principina a Mare. Dentro non ci sono documenti e nessuno, ad oggi, ha effettuato una denuncia di scomparsa. Ha i contorni del mistero il ritrovamento degli oggetti, avvenuto lunedì. Che ha messo in preallarme le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, la Croce rossa e anche la Guardia Costiera. Che fino a ieri nel primo pomeriggio, anche con l’ausilio di un elicottero, sono al lavoro per individuare la persona che ha lasciato lo zaino e poi è come scomparsa nel nulla. Quando infatti stava calando il buio sono state due persone che hanno avvertito il 112 di quel ritrovamento.

E’ come se qualcuno fosse arrivato in spiaggia, avesse lasciato zaino e asciugamano, e poi fosse scomparso nel nulla. I vigili del fuoco hanno infatti fatto scattare il protocollo delle persone scomparse e hanno, nonostante non ci fosse alcuna denuncia, iniziato le ricerche. Che sono andate avanti per tutta la notte e la mattinata di ieri. Alle ricerche ha anche partecipato l’unità cinofila della Croce rossa con "Artù", un cane di razza springer, che ha cercato le tracce sulla lingua di spiaggia che da Principina a Mare porta fino al Bocca d’Ombrone.

Le Forze dell’ordine hanno iniziato le ricerche a terra, mentre alcuni volontari della Croce rossa in sella ai quad hanno battuto tutta la zona retro dunale. Anche lì senza trovare traccia. Niente, dunque, neppure dall’elicottero che per tutta la mattinata di ieri ha sorvolato a bassa quota lo specchio di mare che porta fino a Marina, mentre i militari della Guardia Costiera hanno, grazie alle moto d’acqua, cercato anche sotto costa. Un mistero dunque, quello zaino ritrovato. Non si esclude però, visto che ad ora non ci sono denunce di scomparsa, che qualcuno lo abbia perso se non addirittura abbandonato. Ma le ricerche comunque continueranno anche nei giorni successivi.