Scansano (Grosseto), 20 ottobre 2021 - Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Grosseto e personale del Nucleo sommozzatori sono impegnati nella ricerca di una persona dispersa in località Aquilaia, nel territorio comunale di Scansano. I sommozzatori in particolare stanno controllando un laghetto all’interno di una proprietà privata nei pressi del quale è stato trovato il fucile da caccia (dal quale mancava un colpo) dell’uomo.

Non è ben chiaro cosa possa essere accaduto e le ricerche si sono comunque concentrate principalmente intorno alle sponde e nelle acque del laghetto che non è molto grande ma che nella parte centrale raggiunge però alcuni metri di profondità. Il timore è quello che l’uomo possa essere caduto in acqua. Sono presenti anche i carabinieri della Stazione di Scansano.