Ricerca e sostenibilità: "HortoMio" e "Beeco" conquistano Didacta

In occasione di Didacta, il principale evento fieristico dedicato all’innovazione educativa, HortoMio si unisce a "Beeco", ecosistema di innovazione italiano, per presentare una serie di eventi e laboratori focalizzati sull’educazione sostenibile, AgriTech e Nutraceutica. Questa collaborazione mira a rafforzare l’impegno verso la formazione di individui di tutte le età, dalla scuola primaria agli istituti agrari e alle università, attraverso un programma ricco di appuntamenti che incarnano i valori di educazione, ricerca e sostenibilità. Tra i momenti salienti, il workshop "Insegnare la sostenibilità: HortoMio nelle scuole" previsto per giovedì dalle 12.30 alle 13.20. L’evento sarà l’occasione per discutere del progetto "Hi-Tech Greenhouse" che illustra l’eccellenza nell’integrazione delle tecnologie idroponiche innovative nell’educazione, promuovendo la sostenibilità, lo sviluppo di competenze Stem e una maggiore consapevolezza alimentare.

"Beeco" ha da poco portato tutta la sua expertise a Cop28 a Dubai con un evento esclusivo ospite del padiglione delle Nazioni Unite, dimostrandosi leader nazionale di innovazione e apprendimento avanzato nel settore agrifood e agritech. Un altro appuntamento importante è il laboratorio "Costruire mondi sostenibili: in classe con HortoMio" in programma per il pomeriggio di giovedìche farà esplorare agli studenti le potenzialità delle serre idroponiche e delle tecniche di coltivazione sostenibile.

"Beeco" e "HortoMio", entrambe imprese radicate nel territorio di Grosseto, rappresentano l’esemplificazione di questa sinergia, nate dalla visione di Luigi Galimberti e Giovanni Ferri. HortoMio, in particolare, emerge come frutto dell’ecosistema di innovazione di "Beeco", una venture builder, riflettendo l’impegno condiviso verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore agrifood.