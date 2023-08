René Mantovani, morto in mare: il tuffo tragico nell’acqua bassa. Cosa è successo

Orbetello (Grosseto), 7 agosto 2023 – Ha una seconda casa in Maremma la famiglia di René Mantovani, 21 anni, il giovane ternano morto dopo un tragico tuffo in mare nella zona della Feniglia, a Orbetello, costa sud della provincia di Grosseto.

Una estesa lingua di sabbia che chiude la laguna orbetellana, una spiaggia costellata di stabilimenti balneari. Il giovane è morto in conseguenza di un tuffo. Avrebbe battuto la testa, riportando gravissimi traumi. Ed è lutto a Terni dove il giovane viveva e dove aveva conseguito due anni fa la maturità.

La morte del ragazzo è avvenuta nella serata di sabato 5 agosto. Erano passate le 19 quando appunto c’è stato il tuffo che poi ha portato alla morte. Il soccorso è stato immediato. Il giovane è stato trasferito con l’elicottero Pegaso alle Scotte di Siena, dove è sopraggiunta la morte

René Mantovani era in provincia di Grosseto appunto per un periodo di vacanza nella casa di famiglia. Nato a Terni, aveva frequentato l’istituto superiore “Galilei”. Grande il lutto a Terni. La città si stringe alla famiglia del ragazzo e ai suoi amici. E l’Ordine degli psicologi dell’Umbria esprime il suo cordoglio alla madre Chiara, psicologa. Il magistrato non ha visto necessaria l’autopsia, ritenendo definita la dinamica che ha portato alla morte del ragazzo. Il corpo è stato restituito alla famiglia.