"Regina del Sud": ciak sulla Panoramica. Domani e giovedì occhio ai divieti

Ciak, si gira. L’Argentario torna ad essere un set, con le sue cale e i suoi scorci tutti da ammirare. Questa volta toccherà alla serie tv "Regina del Sud", la cui casa di produzione Lux Vide ha chiesto l’autorizzazione per effettuare alcune riprese sulla "Sp 65 65 Panoramica" di Porto Santo Stefano, in tratti che costeggiano le cale. Luoghi mozzafiato per i quali, domani e dopodomani, ci sarà bisogno di chiudere al transito alcuni tratti della strada Panoramica, per poter effettuare le riprese in tutta sicurezza. La strada provinciale sarà chiusa al transito in alcuni tratti per due giorni per consentire le riprese cinematografie della fiction tv.

I ciak sono stati fissati nei giorni di domani e giovedì e l’autorizzazione concessa dall’Area Viabilità della Provincia di Grosseto prevede le seguenti modifiche alla circolazione stradale: nella giornata di domani, chiusura temporanea al traffico veicolare nel tratto da Cacciarella a Cala Grande dalle 8 alle 18 e nella giornata di dopodomani nel tratto da Cacciarella a Cala Grande dalle 8 alle 16, e nel tratto da via del Grottone a via Cala Piatti-Capo d’uomo dalle 13 alle 17. Altre scene saranno girate in mare negli specchi acquei antistanti la Grotta Azzurra, Cala dei Santi e la costa compresa tra le Cannelle e lo Sbarcatello, altri tratti dal bellissimo impatto ambientale e scenico che gioveranno certamente alla qualità delle immagini della stessa serie tv.