Rave party tra le colline di Massa Marittima, posti di blocco e presidio dei carabinieri

Massa Marittima (Grosseto), 5 aprile 2025 – Il tam tam, come sempre avviene in questi casi, è partito sui social e nel giro di qualche ora si sono dati tutti appuntamento a Croce alla Selva, tra Prata e Niccioleta, sulle colline dietro Massa Marittima. Un rave party illegale cominciato nella tarda serata di ieri, 4 aprile, e scoperto grazie al via vai di automobili e alla musica techno che gli abitanti dei paesi vicino hanno sentito chiaramente.

La festa, abusiva, si sta svolgendo su un terreno demaniale di proprietà della Regione Toscana. I carabinieri hanno iniziato a predisporre posti di blocco per impedire che il rave si popoli ulteriormente: al momento si dovrebbero contare circa 200 persone presenti.

Anche un elicottero sta sorvolando la zona per monitorare quanto sta accadendo. Il party è tuttora in corso, ma nelle prossime ore si dovrebbe provvedere allo sgombero.