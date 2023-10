Ratti a Orbetello: Comune regole per contrastare il problema

Date le numerose segnalazioni riguardanti la presenza di ratti e topi, il Comune ha provveduto a diramare tra i cittadini un vademecum per far fronte al problema. "Un problema – dice l’assessore all’ambiente Luca Minucci – di non facile risoluzione in quanto all’interno delle aree urbane ratti e topi hanno pochi predatori naturali e facile accesso a risorse alimentari prodotte dalle attività umane, come i rifiuti. Questo li rende particolarmente adattabili e prolifici". Da qui alcune disposizioni. Mantenere pulite le aree esterne delle proprietà, inclusi giardini e spazi verdi. Effettuare la pulizia periodica dell’erba nelle aree esterne, evitando di abbandonare rifiuti organici, che dovrebbero essere correttamente smaltiti. Non lasciare rifiuti organici all’aperto e rispettare i tempi e le modalità di raccolta differenziata. Provvedere a idonea e periodica pulizia sia dei contenitori di raccolta dei rifiuti organici, che delle aree dove sono conservati. Prevenire la diffusione dei roditori infestanti, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione dei roditori. Chiudere ogni possibile accesso ai roditori. Conservare gli alimenti in contenitori chiusi e non lasciare cibo all’aperto. Assicurare un’attività di derattizzazione attraverso imprese di disinfestazione autorizzate. Non distribuire alimenti ai colombi e altri animali su aree pubbliche, a eccezione delle colonie di gatti, alimentate secondo le modalità stabilite dal Comune

Michele Casalini